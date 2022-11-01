توقيع اتفاقية بين الإمارات وأميركا بقيمة 100 مليار دولار

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وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في البلدين وفي مختلف أنحاء العالم، بحلول عام 2035.
والاتفاقية تم توقيعها على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2022.
وتهدف الشراكة إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والتمويل ونشر الحلول والتقنيات، وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.