ما القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير؟

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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قال مجلس القضاء الأعلى في اليمن، انه اتخذ قرارات تهدف إلى تعزيز السلطة القضائية.

حيث عقد المجلس اجتماعه الدوري، بالعاصمة المؤقتة عدن،يوم امس برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات الهادفة إلى تعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

وأطلع القاضي محسن طالب، أعضاء المجلس على نتائج لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وجهوده في دعم ومتابعة نشاط السلطة القضائية وتعزيز دورها في إرساء دعائم النظام والقانون وحماية الحقوق والحريات.

وأقر المجلس، مشروع موازنة السلطة القضائية للعام القادم 2023م رقماً واحداً لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية.

كما وافق المجلس على الطلبات المقدمة من بعض القضاة لإحالتهم للتقاعد، نظراً لظروفهم وحالتهم الصحية، ورفع المجلس الحصانة عن أحد أعضاء السلطة القضائية بناء على الطلب المقدم من النائب العام للجمهورية.

واطلع المجلس، على التقرير المقدم من وزير العدل والنائب العام حول مشاركتهما في مؤتمر وزراء العدل العرب في دورته الثامنة والثلاثين والتي عقدت مؤخراً في المملكة المغربية الشقيقة.. مشيداً بمشاركتهما وبدورهما الفاعل والتي تكللت بالنجاح وبالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجال القضائي بين بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة.