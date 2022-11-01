الرئيس العليمي يلتقي بأول الزعماء العرب على هامش أعمال قمة الجزائر

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التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، الرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية.
وفي اللقاء هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، متمنياً لحكومته وشعبه الشقيق، كل التقدم، والازدهار.
وتبادل الرئيسان الأحاديث حول مستجدات الساحتين اليمنية والعراقية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما تطرّق اللقاء الى القضايا ذات الأولوية المطروحة على طاولة القمة العربية، والجهود المطلوبة لتعزيز مؤسسات العمل العربي المشترك والدفع به إلى آفاق أرحب في مواجهة التحديات المحدقة بالأمة،وفق وكالة سبأ.
ووصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، امس الاثنين، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال الدورة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمؤتمر القمة العربية المقرر انطلاقها غداً الثلاثاء.
وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له، في مطار هواري بومدين، الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.
وجرى للرئيس على أرض المطار مراسم الاستقبال الرسمية، استعرض خلالها الرئيسان حرس الشرف، بعد أن عزف السلامان الوطنيان للبلدين الشقيقين.
وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كلمة اليمن في القمة العربية، كما سيلتقي اخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة للبحث في الوضع اليمني، والتحديات المحدقة بالأمن القومي، وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، وفرص الاستجابة الجماعية لتلك التحديات.
ويضم وفد اليمن المشارك في القمة، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، ووزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري، وسفير اليمن لدى الجزائر علي اليزيدي.