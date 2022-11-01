اليمن تهدي قطر أغنية بمناسبة كأس العالم.. شاهد الفيديو

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أهدت الحكومة اليمنية دولة قطر أغنية بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق في الدوحة الشهر المقبل.

ونشر السفير اليمني في الدوحة، راجح بادي، الأغنية التي تحمل اسم "من اليمن أحلى سلام"، على حسابه الرسمي في "تويتر".

وأرفق "بادي" التغريدة بوسم #انا_عربي_وأدعم_قطر، الذي دشنه نشطاء لمواجهة الحملات الغربية التي بدأت تتصاعد قبيل المونديال.

ووصف "بادي" البطولة المرتقبة بأنها ماراثون عالمي سيقام على أرض عربية، معرباً عن أمنياته لقطر بالتوفيق في تنظيم الحدث.

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والأسبوع الماضي، قال "بادي" إن الحكومة القطرية قامت بحل إشكالية تسببت في رفض استخراج بطاقات "هيّا" المونديالية لبعض اليمنيين.

وأوضح السفير اليمني أن السلطات القطرية أكدت عدم صحة ما يثار بشأن منع اليمنيين من حضور المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المونديال في 20 نوفمبر المقبل وسوف تستمر على مدار 29 يوماً، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي العاشر من أكتوبر الجاري، أطلق "مجلس الوحدة الإعلامية العربية" الفلسطيني أغنية "هيا قطر هيا"؛ التي تدعم الدوحة في تنظيم المونديال.

ومطلع الشهر أيضاً، أهدى الفنان الأردني سعد أبو تايه قطر أغنية "دوحة العز"، التي تتغنى باستضافة البلد العربي لأهم حدث كروي في العالم.