شاب يرتكب جريمة في حق امرأة كبيرة في السن وابنتها والمشرف الحوثي يقف في صف المجرم

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أقدم شاب ثلاثيني على ارتكاب جريمة بشعة بحق امرأة طاعنة في السن وابنتها في محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت مصادر محلية، إن شاباً يدعى "عبد الله السبلي" الملقب "بالرهيفه" أقدم على رمي امرأة طاعنة في السن وابنتها من الطابق الثاني ثم أطلق الرصاص على ابنتها في المصنعة "بسامد" بمنطقة الجعفرية محافظة ريمة.
وأضافت المصادر إن المرأة المسنة وابنتها الأرملة والتي تبلغ من العمر 45 سنة تم نقلهما إلى مستشفى تهامة في بيت الفقيه، وحالتهما خطيرة وخاصة المرأة العجوز والبالغة من العمر 80 سنة والتي ما زالت في غيبوبة.
وأكدت أن المرأتين الفقيرتين ليس لهما عائل غير ابن مريض نفسيا وآخر قتل في حرب صيف 1994م وتم اسعافهما من قبل أحد المشايخ في المنطقة وفاعل خير.
وبحسب المصادر، فإن الدوافع عدائية بعد محاولة المتهم السطو على أرض تابعة للمرأة العجوز والتي حصلت على أحكام قضائية تؤيد ملكيتها للأرض.
ويتهم المشرف الحوثي بالمنطقة أبو الحسنين بالتحيز للجاني بعد رفض ابنة العجوز إعطاءه "عسلا" و"سمنا" ومبلغا من المال كرشوة، والتي دفعته للتحيز للجاني والتستر عليه.