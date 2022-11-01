خلال 20 عاما.. أي القمم العربية حشدت أكبر عدد من القادة العرب وأيها الأقل ؟

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تنطلق اليوم الثلاثاء القمة العربية بالجزائر تحت شعار "لم الشمل" بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وهي تتميز بمشاركة 21 دولة من الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة العربية.
وإذا استعرضنا القمم العربية التي انعقدت في العقدين الماضيين، نجد تفاوتا ملحوظا في مشاركة الزعماء والقادة العرب بين دورة وأخرى، تبعا للظروف المحلية والإقليمية وما إلى ذلك من أسباب.
كما نرصد بشكل دوري مقاطعة بعض الدول لهذه القمة أو تلك، لأسباب متنوعة الأمر الذي نجحت في تجنبه الجزائر، الدولة المنظمة للدورة الـ31 الحالية للقمة العربية.
وتشير بيانات القمم العربية السابقة على مدى عشرين عاما أن القمم التي شهدت أكبر حضور، جرت بمشاركة 17 زعيما وقائدا عربيا، وكان ذلك في القمتين التاليتين: