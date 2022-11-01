اتفاقيات سعودية و يمنية لتنفيذ 12 مشروعاً للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في 3 محافظات

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ 12 مشروعاً للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في 3 محافظات، بمساهمة ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، ومؤسسة صلة للتنمية.

وفي حين تهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة حياة اليمنيين، من المتوقع أن تشمل 5 محافظات هي: حضرموت، وأبين، ولحج، وتعز، والحديدة.

حضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين المحليين، إلى جانب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وخلال الحفل أوضح المهندس أحمد مدخلي أن المملكة قدّمت، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إسهامات نوعية في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، مؤكداً حرص البرنامج، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية في اليمن من الجهات المحلية والمنظمات الدولية والإقليمية، على تكامل وتوحيد الجهود التنموية من أجل الإسهام في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لليمن واليمنيين.

وقال مدخلي: «يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني والحياة اليومية، خصوصاً فيما يتعلق بمجال المياه، وسيسهم هذا المشروع الهام في توفير مصادر مياه عذبة وآمنة بطاقة نظيفة ومتجددة».

من جهته أوضح ممثل برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، في مشاركة عن طريق الاتصال المرئي، أن اختيار هذه المشروعات جاء لما تشهده المحافظات اليمنية من معاناة كبيرة في نقص مياه الشرب وصعوبة الحصول عليها، وحرصاً على دعم مشروعات مياه الشرب بهذه المحافظات المستهدفة وتزويدها بالطاقة البديلة للحصول على مياه صحية نظيفة وإنهاء معاناة المواطنين في تلك المديريات المستهدفة.

إلى ذلك أكد المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ أن المشروع سيعطي نقلة نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية لمشروعات مياه الشرب بالمحافظات المستهدفة وسيلبي احتياجاتهم اليومية من المياه العذبة والنظيفة، مثنياً على جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و«أجفند» في تمويل مثل هذه المشروعات المستدامة بمجال المياه