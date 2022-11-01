مكتب الصحة في مأرب يدشن حملة لمكافحة البلهارسيا والديدان المعوية وفي 8محافظات يمنية

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دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان المعوية التي تنفذها وزارة الصحة في 8 محافظات، بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
وتستهدف الحملة التي ينفذها 67 فريقاً صحياً على مدى أربعة أيام، 31 ألفاً و500 طفل وطفلة من 6 سنوات حتى 18 سنة.
وأكد وكيل المحافظة محمد المعوضي، على أهمية الحملة في مكافحة البلهارسيا والديدان المعوية والتي تنتشر بين الأطفال ..
مشيداً بالجهود التي يبذلها مكتب الصحة والفرق الطبية لتنفيذ هذه الحملة.. داعياً إلى التعاون مع الفرق الطبية من أجل إنجاح الحملة ومكافحة الأمراض.