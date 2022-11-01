آخر الاخبار

الرئيس العليمي يلتقي بأول الزعماء العرب على هامش أعمال قمة الجزائر تقرير يوضح خيارات بوتين القادمة في الحرب على أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء الإيرانيون يبتكرون طريقة جديدة للإحتجاج والسلطات تواصل القمع روسيا تعلن استحالة العودة لإتفاق تصدير الحبوب اليمن تهدي قطر أغنية بمناسبة كأس العالم.. شاهد الفيديو شاب يرتكب جريمة في حق امرأة كبيرة في السن وابنتها والمشرف الحوثي يقف في صف المجرم خلال 20 عاما.. أي القمم العربية حشدت أكبر عدد من القادة العرب وأيها الأقل ؟ قد لا تصدق… .فوائد صحية غير متوقعة للقرفة و مثبتة علميا اتفاقيات سعودية و يمنية لتنفيذ 12 مشروعاً للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في 3 محافظات هيلاري كلينتون تفجر مفاجئة جديدة ضد الرئيس السابق ترامب

مكتب الصحة في مأرب يدشن حملة لمكافحة البلهارسيا والديدان المعوية وفي 8محافظات يمنية

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
عدد القراءات 704

 

 

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، الحملة الوطنية لمكافحة البلهارسيا والديدان المعوية التي تنفذها وزارة الصحة في 8 محافظات، بتمويل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وتستهدف الحملة التي ينفذها 67 فريقاً صحياً على مدى أربعة أيام، 31 ألفاً و500 طفل وطفلة من 6 سنوات حتى 18 سنة.

وأكد وكيل المحافظة محمد المعوضي، على أهمية الحملة في مكافحة البلهارسيا والديدان المعوية والتي تنتشر بين الأطفال ..

مشيداً بالجهود التي يبذلها مكتب الصحة والفرق الطبية لتنفيذ هذه الحملة.. داعياً إلى التعاون مع الفرق الطبية من أجل إنجاح الحملة ومكافحة الأمراض.

إقراء أيضاً
الرئيس العليمي يلتقي بأول الزعماء العرب على هامش أعمال قمة الجزائر
اليمن تهدي قطر أغنية بمناسبة كأس العالم.. شاهد الفيديو
شاب يرتكب جريمة في حق امرأة كبيرة في السن وابنتها والمشرف الحوثي يقف في صف المجرم
اتفاقيات سعودية و يمنية لتنفيذ 12 مشروعاً للمياه تعمل بالطاقة الشمسية في 3 محافظا
سقوط عريس مغميا عليه في العرس الجماعي الحوثي بصنعاء ومعلقون يردون :عرسان فوق النق
مطالبات لمجلس القيادة الرئاسي بالإيفاء بالوعود الاقتصادية العاجلة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس