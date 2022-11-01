سقوط عريس مغميا عليه في العرس الجماعي الحوثي بصنعاء ومعلقون يردون :عرسان فوق النقّالة

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مسعفون وهم ينقلون عريساً فاقداً للوعي أغمي عليه خلال حفل زفاف جماعي اقامته المليشيا الحوثية في صنعاء.

ويذكر إن جماعة الحوثي الإرهابية أعلنت عن تنظيم عرس جماعي لعشرة الاف عريس من مختلف محافظات الجمهورية .

وأنفقت المليشيا الحوثية على هذا العرس الجماعي نحو 10.7 مليون دولار أمريكي حسب مصادر مطلعة .

ويشار الى ان العرس الذي أقيم في صنعاء كان لثلاثة آلاف عريس فقط بينما سبعة الاف ستكون في المحافظات والمدن كما أكد مسؤول حوثي .

وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان علق بالقول:

عرسان فوق النقّالة!

تحت هجير الشمس بلا وظائف وبلا مرتبات وبلا مستقبل أو أمل!

وربما بلا فطور! .. ولذلك أُغميَ عليهم!

الوظيفة للشاب والمرتب والسكن أهم!