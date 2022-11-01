سقوط عريس مغميا عليه في العرس الجماعي الحوثي بصنعاء ومعلقون يردون :عرسان فوق النقّالة لماذا علّقت روسيا المشاركة في اتفاق الحبوب؟ لتلافي الأخطاء.. واتس أب يعلن عن ميزة جديدة لمستخدميه مطالبات لمجلس القيادة الرئاسي بالإيفاء بالوعود الاقتصادية العاجلة تحرّك حكومي جديد بشأن اغلاق قناتي المسيرة والساحات إصلاح شبوة يرحب بانعقاد مؤتمر شامل يضم جميع مكونات المحافظة شركة أمريكية تكشف عن سيارة طائرة تقوم بحركات بهلوانية ضمن مخططاتها لماذا اوقف عملاق السيارات جنرال موتورز إعلاناتها على تويتر وزير التعليم العالي يترأس اجتماعاً للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيا اليمن توسع تحركاتها الإقليمية و تطالب الدول العربية بإدراج الحوثي على قائمة الإرهاب
أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي مسعفون وهم ينقلون عريساً فاقداً للوعي أغمي عليه خلال حفل زفاف جماعي اقامته المليشيا الحوثية في صنعاء.
ويذكر إن جماعة الحوثي الإرهابية أعلنت عن تنظيم عرس جماعي لعشرة الاف عريس من مختلف محافظات الجمهورية .
وأنفقت المليشيا الحوثية على هذا العرس الجماعي نحو 10.7 مليون دولار أمريكي حسب مصادر مطلعة .
ويشار الى ان العرس الذي أقيم في صنعاء كان لثلاثة آلاف عريس فقط بينما سبعة الاف ستكون في المحافظات والمدن كما أكد مسؤول حوثي .
وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان علق بالقول:
عرسان فوق النقّالة!
تحت هجير الشمس بلا وظائف وبلا مرتبات وبلا مستقبل أو أمل!
وربما بلا فطور! .. ولذلك أُغميَ عليهم!
الوظيفة للشاب والمرتب والسكن أهم!