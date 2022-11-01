لتلافي الأخطاء.. واتس أب يعلن عن ميزة جديدة لمستخدميه

الثلاثاء 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أطلق تطبيق “واتس أب” ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها إلى المستخدم الآخر للتأكد من عدم وجود أخطاء بها.

واتس أب يطلق ميزة جديدة

وبحسب وسائل إعلام غربية، تتيح الميزة الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها.

ويجب اتباع عدة خطوات لاستخدام هذه الميزة:

اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى، ثم سجل الرسالة الصوتية.

اضغط على زر إيقاف وهو ما يتيح لك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.

أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.

ويمكن الاستمرار بتسجيل الرسالة وإضافة جزء جديد إليها بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون أو حذفها بالضغط على زر سلة المحذوفات.

ويعمل تطبيق واتس أب على تحديثات جديدة في ميزاته وسط منافسة عالية مع التطبيقات الأخرى.