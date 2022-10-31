إصلاح شبوة يرحب بانعقاد مؤتمر شامل يضم جميع مكونات المحافظة

الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رحب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة شبوة، اليوم الاثنين، بفكرة الترتيب لانعقاد مؤتمر شبوة الشامل لمختلف المكونات السياسية في محافظة شبوة (شرقي البلاد).

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات في فرع الإصلاح بمحافظة شبوة، برئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل العميد صالح علي بلال.

وعبر ممثلو الإصلاح عن ترحيبهم بفكرة عقد مؤتمر شبوة الشامل، وأبدو "استعدادهم للتواصل المستمر والمشاركة الفاعلة والايجابية جنبا إلى جنب مع كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية في هذا الشأن".

ويأتي اللقاء، في إطار لقاءات متعددة مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية من أجل توحيد الرؤى حول مختلف القضايا التي سيتم مناقشتها خلال انعقاد مؤتمر شبوة الشامل القادم.

ورحب رئيس اللجنة التحضيرية بممثلي الإصلاح بشبوة، شاكرا لهم استجابتهم، واستعرض معهم أهم القضايا التي تهم المحافظة وأبنائها وسبل توحيد الجهود والرؤى حولها، من أجل تنمية وتطوير المحافظة.

وضم اللقاء ممثلي فرع إصلاح شبوة وهم، (احمد طلان الحارثي، وسالم صايل الخليفي، محسن الحاج القميشي، احمد صالح حماد).