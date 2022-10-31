شركة أمريكية تكشف عن سيارة طائرة تقوم بحركات بهلوانية ضمن مخططاتها

الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تخطط شركة أمريكية لطرح سيارة طائرة، بمواصفات خارقة، بمقدورها السير على الأرض، والتحليق في الهواء، لكنها كذلك تستطيع التقلب في الجو بصورة بهلوانية.

ومن المفترض أن تبلغ تكلفتها 300 ألف دولار، وتستطيع الانحراف بزاوية 90 درجة لتنتقل من رحلة صعودية إلى رحلة أمامية. وقال التقرير إن الشركة الأمريكية صاحبة هذا الابتكار، تعتزم طرح السيارة للبيع في الأسواق خلال ثلاث سنوات فقط.

والسيارة التي تحمل اسم "ألف" والتي ابتكرتها شركة ألف إيرونوتيكس في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا، هي مركبة كهربائية بالكامل مع هيكل مغطى بالشبكة يخفي ثماني مراوح. وتسمح هذه المراوح، التي تحل محل محركات السيارات التقليدية، بالإقلاع مباشرة في الهواء من طريق تقليدي من دون الحاجة إلى أي مساحة للمدرج. وبمجرد أن تحلق في الهواء، فإنها تميل 90 درجة بحيث يكون الجزء العلوي من السيارة مواجهاً للأمام، ثم تتابع الطيران في الهواء بسرعة تصل إلى 260 ميلاً في الساعة.

وفي الوقت نفسه، تدور فقاعة ركاب في وسط السيارة، والتي تتسع لشخصين كحد أقصى، على محور بحيث يمكن للركاب مواجهة الأمام أثناء الرحلة.

. وقال جيم دوخوفني، مؤسس شركة ألف للملاحة الجوية، إن السيارة ستكلف 300 ألف دولار أمريكي، وإن الإنتاج والتسليم الأولي يمكن أن يبدأ في عام 2025.

والسيارة التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً في سان ماتيو بكاليفورنيا يبلغ مدى قيادتها 200 ميل (322 كم) ومدى طيرانها يصل إلى 100 ميل (160 كم). ومع ذلك، فإنها لم تكشف الشركة بعد عن أي لقطات لرحلة تجريبية.

وقالت الشركة إنها لا يمكنها الإقلاع إلا في المناطق المدرجة في القائمة البيضاء، ما يشير إلى أنه سيتعين عليها العمل عن كثب مع سلطات المرور والسلطات الجوية للحصول على إذن بالطيران. وتحتوي السيارة أيضاً على اثنين من أبواب الفراشة، والتي تتحرك للأعلى بدلاً من الخارج للفتح، ومقاعد داخلية بسيطة تشبه مقاعد سيارات السباق.

وتدعي الشركة أنه عند الطيران جانبياً، يسمح الجسم المغطى بالشبكة للهواء بالمرور، ما يجعله خفيفاً ويسمح له بالبقاء في الجو دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة. وتم بالفعل الكشف عن العديد من تصميمات السيارات الطائرة والنماذج الأولية المصغرة، لكن السيارة الطائرة الأولى لم تصل إلى السوق بعد.