لماذا اوقف عملاق السيارات جنرال موتورز إعلاناتها على تويتر

الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت شركة السيارات "جنرال موتورز" عن تعليق إعلاناتها المدفوعة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد استحواذ مالك شركة "تيسلا" المنافسة للسيارات على المنصة.

. وقالت الشركة إنها تريد معرفة المزيد من المعلومات عن توجهات المنصة في ظل الإدارة الجديدة. في سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن الحكومة ستدرس ما إذا كانت تريد الاحتفاظ بحضورها على منصة تويتر بعدما اشتراها أغنى رجل في العالم..

وأتم ماسك صفقة الاستحواذ، التي بلغت قيمتها 44 مليار دولار، على منصة التواصل الاجتماعي ذات التأثير الواسع الخميس الماضي، وعبر عن رغبته في تقليل القيود على المحتوى الذي يمكن نشره. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الذي يصف نفسه بأنه مؤيد لحرية التعبير، إنه يرغب في منع تحول المنصة إلى ساحة لنشر الكراهية والانقسام. وقال المتحدث الحكومي إن منصة تويتر تتمتع بأهمية خاصة نظرا لتأثيرها على الشعب الألماني. وتابع: "سنراقب التغييرات المحتملة في المنصة على مدار الأسابيع والأشهر المقبلة ثم سنخلص إلى استنتاجاتنا الخاصة"، مشيرا إلى أن تعليقاته لا تعني تهديدا.

وأعادت جهات التنظيم الأوروبية تأكيد التحذيرات السابقة بأن "تويتر" تحت قيادة ماسك، يجب أن تواصل الالتزام بقانون الخدمات الرقمية بالمنطقة، الذي يتضمن غرامات ضخمة على الشركات إذا لم تراقب المحتوى غير القانوني.

. على جانب آخر، عاد حساب مغني الراب كانييه وست على "تويتر" إلى العمل - وكان قد جرى تعليقه لنشره تعليقات معادية للسامية - وذلك بعد يوم من استحواذ ماسك على منصة التواصل الاجتماعي. وكانت حسابات وست، المعروف الآن باسم ييه، على "تويتر" والمنصات التابعة

لـ"ميتا بلاتفورمز" قد عُلقت في وقت سابق من تشرين الأول/ أكتوبر، وأزيلت بعض منشوراته التي ندد بها مستخدمون باعتبارها معادية للسامية.