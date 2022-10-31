وزير التعليم العالي يترأس اجتماعاً للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيا

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عقدت لجنة تسيير وحدة إدارة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيًا، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، رئيس اللجنة ، لمناقشة استكمال إجراءات الإعلان عن مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع، بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع، مشروع إنشاء كلية مجتمع الشيخ سالم الصباح في محافظة أرخبيل سقطرى..مشدداً على ضرورة استكمال إجراءات تنفيذها بشكل عاجل.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير الوصابي ، على ضرورة التسريع في إنجاز الإجراءات المطلوبة، لما لهذه المشاريع من أهميةٍ قصوى نظرًا لانعكاساتها التنموية والتعليمية الإيجابية على المدى البعيد.