الميزانية السعودية تسجل فائضا في الربع الثالث من 2022

سقوط عريس مغميا عليه في العرس الجماعي الحوثي بصنعاء ومعلقون يردون :عرسان فوق النقّالة لماذا علّقت روسيا المشاركة في اتفاق الحبوب؟ لتلافي الأخطاء.. واتس أب يعلن عن ميزة جديدة لمستخدميه مطالبات لمجلس القيادة الرئاسي بالإيفاء بالوعود الاقتصادية العاجلة تحرّك حكومي جديد بشأن اغلاق قناتي المسيرة والساحات إصلاح شبوة يرحب بانعقاد مؤتمر شامل يضم جميع مكونات المحافظة شركة أمريكية تكشف عن سيارة طائرة تقوم بحركات بهلوانية ضمن مخططاتها لماذا اوقف عملاق السيارات جنرال موتورز إعلاناتها على تويتر وزير التعليم العالي يترأس اجتماعاً للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيا اليمن توسع تحركاتها الإقليمية و تطالب الدول العربية بإدراج الحوثي على قائمة الإرهاب
سجلت الميزانية السعودية فائضاً نحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.
وبحسب بيان الميزانية الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، فإن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 55% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 229.02 مليار ريال مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى نحو 72.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.4 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات نحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات النفطية خلال التسعة أشهر نحو 663.09 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 287.1 مليار ريال.