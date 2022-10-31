الميزانية السعودية تسجل فائضا في الربع الثالث من 2022

الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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سجلت الميزانية السعودية فائضاً نحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

وبحسب بيان الميزانية الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، فإن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 55% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 229.02 مليار ريال مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى نحو 72.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.4 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات نحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال التسعة أشهر نحو 663.09 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 287.1 مليار ريال.