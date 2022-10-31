تطبيق zoom آخرها.. لماذا تحظر سلطات الحوثي برامج الاتصال المرئي في اليمن؟

الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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شكا مستخدمون في اليمن من قيام وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) بحظر بعض برامج الاتصال المرئية.

وقالوا إنهم فشلوا في التواصل عبر برامج "zoom" وبرامج أخرى مثل (MEET و imo وGoogle Duo)، وذلك بعد حظر مليشيا الحوثي العمل بهذه البرامج.

هذا وتسيطر مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، وتجني منه المليارات وتتحكم في عمله، وسط عجز من الحكومة الشرعية في تحرير هذه القطاع المهم رغم المطالبات الشعبية المستمرة.

مختصون أرجعوا سبب قيام سلطات الحوثي بحجب وابطاء عمل بعض برامج الاتصال التي تعتمد على الانترنت، الى حرص المليشيات على تنشيط قطاع الاتصالات الدولية بدلا عن الانترنت، لكسب المزيد من الايرادات، اضافة الى جوانب اخرى تتعلق بالتضييق على حريات الناس.