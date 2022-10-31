مفكر كويتي بارز يقترح تجنيس اليمنيين في دول الخليج ويوضح السبب الداعي لذلك -فيديو

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اقترح السياسي والمفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، تجنيس الوافدين العرب في دول الخليج بما فيهم اليمنيين لحل ما وصفها بمشكلة الندرة السكانية لدى المجتمعات الخليجية، مقابل زيادة أعداد العمالة الغير عربية والوافدة من الخارج.
وقال الأكاديمي الكويتي في لقاء عبر قناة “شاشة” الكويتية، إنه يجب على دول الخليج أن تقول: “تعالوا يا وافدين وخذوا جنسية.”
وأضاف أن مشكلة الندرة السكانية تؤدي إلى الاحتلال العسكري العشوائي والمدمر يمكن أن يكون -حسب قوله-من اسرائيل أو أمريكا أو إيران أو الهند أو قد يكون من الصين .
وحول الحلول التي يراها،عبدالله النفيسي لهذه المشكلة قال، إن اليمن مستودع بشري فيه كثافة بشرية وهو قريب من دول الخليج ويتقن أبناؤه لغة البلدان الخليجية، داعيا الى تجنيس الوافدين منهم في الخليج.
وأثارت دعوة “النفيسي” الكثير من ردود الأفعال والتعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بين من أيد الفكرة ومن عارضها.
وعلقت "أم رأفة" احدى المتابعين لصفحة "مأرب برس" في فيسبوك على فيديو الدكتور النفيسي قائلة:"عفوا استاذنا الكريم نحن اصل العرب والعروبة ولسنا بحاجة لجنسياتهم ألخليجية مع اعتذاري لشخصك الكريم".