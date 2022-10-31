حريق يتسبب في وفاة مواطن يمني أمريكي وثلاثة من أبنائه

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توفي مواطن يمني و 3 من أطفاله جراء حريق شب في منزلهم بولاية نيويورك الأمريكية.
ووفق مصادر بالجالية اليمنية فأن منزل المواطن اليمني الأمريكي وليد اليافعي بمنطقة البرونكس نيويورك، تعرض للحريق فجر الاحد تسبب في وفاته مع ثلاثة من أبنائه.
وكان سبب الحريق ماس كهربائي ، بحسب المصادر.
المصادر ذكرت أن وليد اليافعي ينتمي إلى منطقة بني عواض بمديرية بعدان محافظة إب وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة طويلة وحصل وأبنائه على الجنسية الأمريكية .