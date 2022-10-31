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أمر قهري بالقبض على مذيع مشهور في قناة السعيدة

الإثنين 31 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-عدن
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أصدرت نيابة الأموال العامة في عدن أمرا بالقبض القهري ومنع السفر على المذيع في قناة السعيدة محمد العامري ،بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة. 

والتهمة الموجهة للعامري وشخص آخر تتعلق بالإستيلاء على تبرعات مستشفى الأمل لعلاج مرضى السرطان.

وقد ظهر العامري في فيديو يقول فيه أنه أخذ المبلغ المالي "ديناً" من أموال مستشفى الأمل، وصرفها على إنشاء مركز للأورام والذي توقف لاحقاً عن العمل.

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