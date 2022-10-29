مليشيات الحوثي تكشف عن فقدان خمسة آلاف عنصر من مقاتليها خلال 8 سنوات

السبت 29 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعترفت جماعة الحوثي، بفقدان خمسة آلاف عنصر من مقاتليها منذ ثماني سنوات من الصراع والحرب التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك خلال إجتماع لما يسمى بـ "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء" أمس الجمعة، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، لمناقشة رعاية أسر قتلى الجماعة.

وأقر الاجتماع استيعاب أسر المفقودين من أفرادها لدى "هيئة رعاية أسر الشهداء" والذين بلغ عددهم خمسة آلاف مفقود وفق وكالة سبأ الحوثية.

واعتمدت الجماعة مشاريع مخصصة لأسر قتلى الجماعة بمبلغ اجمالي ثلاثة عشر مليار و226 مليون ريال.

ويعتقد مراقبون أن أعداد المفقودين المعلن عنهم ممن قضوا في جبهات القتال وبعضهم جراء غارات التحالف وتقطعوا إلى أشلاء وآخرين لم تتمكن الجماعة من إستخراج جثثهم من جبهات القتال.