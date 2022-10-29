روسيا تؤكد متى تستخدم الأسلحة النووية وأمريكا تستعد وتنقل قنبلة الجاذبية لأوروبا مليشيات الحوثي تكشف عن فقدان خمسة آلاف عنصر من مقاتليها خلال 8 سنوات اصلاح المهرة يدعو إلى تحكيم العقل والحفاظ على السلم المجتمعي قبايل بكيل توجه رسائل الى المجلس الرئاسي والتحالف العربي وتعلن الاستمرار في المطارح مجلس التعاون الخليجي يعلن استنكاره لتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بخصوص استضافة قطر لكأس العالم ماذا تعرف عن مجلس الجهاد الحوثي؟ من يترأسه وكيف يدار وعلاقة الحرس الثوري وحزب الله اللبناني #منهج_تهاني .. شاهد حلقة جديدة للاعلامي الساخر محمد الربع جماعة الحوثي تفصح عن خطتها الطائفية لتغيير نظام التعليم جذريا واستهداف الطلاب والمعلمين.. من ملازم حسين والرؤية القرانية! الموت للحرس الثوري وصاحب اليد المشلولة.. هتافات وقمع واحتجاجات شعبية متصاعدة في إيران ما القرار الذي تريده جماعة الحوثي من مجلس الأمن وبماذا بررت هجومها على ميناء الضبة النفطي؟
اعترفت جماعة الحوثي، بفقدان خمسة آلاف عنصر من مقاتليها منذ ثماني سنوات من الصراع والحرب التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال إجتماع لما يسمى بـ "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء" أمس الجمعة، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، لمناقشة رعاية أسر قتلى الجماعة.
وأقر الاجتماع استيعاب أسر المفقودين من أفرادها لدى "هيئة رعاية أسر الشهداء" والذين بلغ عددهم خمسة آلاف مفقود وفق وكالة سبأ الحوثية.
واعتمدت الجماعة مشاريع مخصصة لأسر قتلى الجماعة بمبلغ اجمالي ثلاثة عشر مليار و226 مليون ريال.
ويعتقد مراقبون أن أعداد المفقودين المعلن عنهم ممن قضوا في جبهات القتال وبعضهم جراء غارات التحالف وتقطعوا إلى أشلاء وآخرين لم تتمكن الجماعة من إستخراج جثثهم من جبهات القتال.