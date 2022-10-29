اصلاح المهرة يدعو إلى تحكيم العقل والحفاظ على السلم المجتمعي

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دعا التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة الى تحكيم العقل والحكمة والحفاظ على الاخوة والسلم المجتمعي.
مثمنا الدور الذي بذله مشائخ واعيان وأجهزة السلطة المحلية الأمنية والعسكرية وقيادة قوات 804 التابعة لتحالف العربي بالمحافظة في التوصل لاتفاق بين قبيلتي رعفيت وزعبنوت خلال الأسبوع الماضي حقنا لدماء.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الاعتيادي لشهر اكتوبر لمناقشة المستجدات على مستوى المحافظة
وفي ذات السياق بارك اصلاح المهرة اصدار قرار انشاء جامعة المهرة وتعيين الدكتور أنور كلشات رئيسا لها. لافتا إلى ان ذلك سيخفف من عناء الطلاب وسيعزز من مستوى التحاق أبناء المحافظة لاستكمال دراستهم الجامعية.
كما هنئ اصلاح المهرة خلال اجتماعه عضو المكتب التنفيذي الأستاذ عبدالله سويلم رئيس دائرة التخطيط لحصوله على شهادة الماجستير بدرجة الامتياز في الفقه وأصوله في رسالته الموسومة بـ(التعسف في استعمال الحق في عقود المعاوضات)، وكذلك القيادي بإصلاح مديرية حوف احمد سالم القميري على حصوله على شهادة الماجستير من جمهورية السودان الشقيقة بدرجة الامتياز في رسالته الموسومة بـ(دور التخطيط الاستراتيجي في رفع كفاءة أداء المدارس الأهلية)،
معبرا عن أمله من كافة كوادر وأعضاء الإصلاح بمواصلة تطوير مستواهم الأكاديمي بما يعود بالفائدة على المحافظة؛ مشدد على أهمية تعزيز دور الإصلاح في مختلف المستويات بالمحافظة.