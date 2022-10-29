قبايل بكيل توجه رسائل الى المجلس الرئاسي والتحالف العربي وتعلن الاستمرار في المطارح

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عقدت قبائل بكيل ومن معهم من قبائل اليمن لقاءا موسعا في منطقة الريان شرق الجوف للمطالبة بعودة اللواء الشيخ أمين العكيمي الذي تحتجزه السلطات السعودية منذ عام.
وأكدت القبائل في لقاءها الموسع على ضرور رفع القيود عن الشيخ العكيمي، والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن، وطالبت القبائل بسرعة الإفراج عن الشيخ العكيمي .
مؤكدة وقوفها ومساندتها للمجلس الرئاسي وقيادة التحالف العربي الداعم للشرعية.
مشيرة إلى ضرورة تقدير دور القبيلة اليمنية وتضحياتها في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وأشارت اللجنة المنظمة للقاء القبلي الموسع إلى استمرار مطارح بكيل حتى يتم الاستجابة لمطالبها ورفع كامل القيود عن الشيخ العكيمي. وكانت السلطات السعودية قد احتجزت الشيخ اللواء العكيمي في اراضيها قبل أكثر من عام دون أسباب واضحة.
ودعت قبائل بكيل عامة المجلس الرئاسي و التحالف العربي بقيادة الشقيقة السعودية لتحقيق مطالب القبائل والسماح بعودة اللواء امين العكيمي وابدت القبائل استعدادها الكامل لمساندة قوات الجيش الوطني لتحرير المحافظة تحت ظل قيادة المجلس الرئاسي وقيادة التحالف العربي.