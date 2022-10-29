مجلس التعاون الخليجي يعلن استنكاره لتصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بخصوص استضافة قطر لكأس العالم

السبت 29 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 733

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم السبت، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال الحجرف في بيان صحفي " إن قطر ماضية في تحقيق الانجازات واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق"..

مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به قطر في بناء التواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

وأكد الحجرف، موقف دول مجلس التعاون الداعم لقطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.