#منهج_تهاني .. شاهد حلقة جديدة للاعلامي الساخر محمد الربع جماعة الحوثي تفصح عن خطتها الطائفية لتغيير نظام التعليم جذريا واستهداف الطلاب والمعلمين.. من ملازم حسين والرؤية القرانية! الموت للحرس الثوري وصاحب اليد المشلولة.. هتافات وقمع واحتجاجات شعبية متصاعدة في إيران ما القرار الذي تريده جماعة الحوثي من مجلس الأمن وبماذا بررت هجومها على ميناء الضبة النفطي؟ تطورات في قضية مدير جامعة الملك عبدالعزيز «الفاسد» .. اعترف باختلاس 500 مليون بعد صدور أمر ملكي وهذه العقوبة التي تنتظره إقصاء وتهميش واستنفار حوثي لمواجهة النزعة الوطنية في مدارس البنات أول منتخب عربي مهددة بالحرمان من المشاركة بمونديال قطر.. لماذا؟ باالأسماء… الاتحاد الأوروبي يرفع التجميد عن أموال أفراد من عائلة بن علي الرئيس الأمريكي بايدن يعلن عن زيارة غير متوقعة إلى عدة دول منها عربية أزمة اقتصادية صعبة ودعوة للتظاهر في مصر والسفارة الأمريكية تصدر بيانا وتحذر رعاياها
ناقش الاعلامي الساخر محمد الربع في حلقة هذا الاسبوع من برنامج #رئيس_القصر، التعليم في اليمن، وكيف اضرت به مليشيات الحوثي ، والتعديلات الكارثية التي ادخلتها على المناهج، ومواضيع اخرى مرتبطة..