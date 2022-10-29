منهج_تهاني .. شاهد حلقة جديدة للاعلامي الساخر محمد الربع

السبت 29 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ناقش الاعلامي الساخر محمد الربع في حلقة هذا الاسبوع من برنامج #رئيس_القصر، التعليم في اليمن، وكيف اضرت به مليشيات الحوثي ، والتعديلات الكارثية التي ادخلتها على المناهج، ومواضيع اخرى مرتبطة..