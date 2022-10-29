أول منتخب عربي مهددة بالحرمان من المشاركة بمونديال قطر.. لماذا؟

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هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحرمان المنتخب التونسي من المشاركة في مونديال قطر، في حال تواصل تدخل السلطة السياسية في الشؤون الرياضية.
وتلقى الاتحاد التونسي خطابا مرسلا من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) يفيد بالاستفسار عن علاقة وزارة الرياضة هناك بالاتحاد ومدى وجود تدخلات حكومية في اختصاصات اتحاد الكرة.
وطالب الفيفا في رسالة موجهة إلى مدير الاتحاد التونسي، وديع الجريء، بتقديم “إيضاحات” حول محاولة السلطات التدخل في شؤون الاتحاد، محذرا من تجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من المشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.
وأثارت الرسالة موجة استنكار في تونس، دفعت المعارضة لانتقاد السلطات وتحميلها المسؤولية في حال تطبيق الفيفا لتهديداته بحرمان المنتخب من المشاركة في مونديال قطر.
وبات المنتخب التونسي مهددا بالاستبعاد من مونديال قطر حال ثبوت تدخل وزارة الرياضة في شؤون اتحاد كرة القدم التونسي