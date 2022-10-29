الرئيس الأمريكي بايدن يعلن عن زيارة غير متوقعة إلى عدة دول منها عربية أزمة اقتصادية صعبة ودعوة للتظاهر في مصر والسفارة الأمريكية تصدر بيانا وتحذر رعاياها صلاح باتيس يوجة رسائل لاذعة للإنفصاليين :حضرموت جزء من اليمن الكبير ولا يحق لأحد أن يضمها لمشروعه الصغير زيارة مرتقبة لرئيس الصين إلى السعودية.. ووزير خارجية المملكة يكشف هدفها “خامنئي يحتضر”..مسؤول غربي يسرب معلومات من الدائرة المقربة وحرب “آيات الله” تندلع هجوم ميناء الضبة.. جماعة الحوثي ترفض بيان مجلس الأمن الدولي وتتعهد بتوسيع عملياتها الإرهابية ضد حركة الملاحة الدولية بعد ساعات على استحواذ الميلياردير ماسك على منصة تويتر وطرده لكبار المدراء فيها ماذا قال ترامب؟ ايران تلتهب من كل شوارعها ومدنها .. والنظام الإيراني يوغل في الدماء.. مقتل مقتلزهاء 253 متظاهراً مصدر في المنطقة العسكرية الأولى ينفي ما نشر من تصريحات منسوبة للواء يحيي أبو عوجا ويكشف عن مهمة المنطقة الاولى تحذير عاجل لست محافظات يمنية يكشف تفاصيلها المركز الوطني للأرصاد
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور كلا من مصر وكمبوديا وإندونيسيا خلال الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل.
وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيحضر يوم 11 نوفمبر المؤتمر الـ 27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي في شرم الشيخ بمصر.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه خلال المؤتمر سيقوم بايدن "بتطوير الجهود الملموسة للولايات المتحدة التي اتخذت من أجل تفعيل محاربة التغير المناخي العالمي ومساعدة الأكثر عرضة للخطر في التصدي لتأثير التغيرات المناخية، وسيركز على ضرورة أن يتخذ خطوات في هذا العقد الحاسم".
وتابع البيت الأبيض أن بايدن سيزور كمبوديا في 12 و13 نوفمبر، حيث سيشارك في القمة المشتركة للولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهناك "سيؤكد تمسك الولايات المتحدة الثابت بالدور المركزي لجنوب شرق آسيا و"آسيان" وتطوير نجاح القمة الخاصة للولايات المتحدة و"آسيان" في واشنطن".
وأضاف البيان أن بايدن "سيشدد على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة و"آسيان" في ضمان الأمن والازدهار في المنطقة ورفاهية المليار نسمة".
وخلال الفترة بين 13 و16 نوفمبر سيشارك بايدن في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
وأشار البيان إلى أن بايدن "سيعمل مع الشركاء في مجموعة العشرين على معالجة التحديات الرئيسية مثل التغير المناخي والتأثير العالمي لحرب بوتين على أوكرانيا، بما في ذلك على الطاقة والأمن الغذائي... وعدد من الأولويات الأخرى المهمة بالنسبة لتعافي الاقتصاد العالمي