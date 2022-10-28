زيارة مرتقبة لرئيس الصين إلى السعودية.. ووزير خارجية المملكة يكشف هدفها

الجمعة 28 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الصين شي جين بينغ، إلى المملكة، وعقد 3 قمم خلالها.

– زيارة مرتقبة لرئيس الصين إلى السعودية

وخلال الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصيـنية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، قال الأمير فيصل بن فرحان: “اجتماعنا اليوم يأتي في توقيت مهم حيث يسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الصيـني إلى المملكة وقبل انعقاد القمة السعودية الصيـنية، والقمة الخليجية الصيـنية، والقمة العربية الصيـنية، والتي تنظر المملكة لها باهتمام كبير وتعمل على إنهاء كافة الترتيبات لها من أجل نجاحها وتحقيق التطلعات المرجوة منها”.

وأضاف: “شهدنا في السنوات الأخيرة نتائج التطور الملموس في هذه العلاقة حيث زاد التقارب في وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

وأوضح أن “التجارة المتبادلة بين بلدينا تسير بنسق تصاعدي، إذ احتلت المملكة المركز الأول كوجهة للاستثمارات الصيـنية الخارجية في النصف الأول من عام 2022، وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للمملكة”.

وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة “تعطي أولوية للعلاقات الثنائية مع الصيـن وتسعى دائماً لتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين”.