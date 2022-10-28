“خامنئي يحتضر”..مسؤول غربي يسرب معلومات من الدائرة المقربة وحرب “آيات الله” تندلع

الجمعة 28 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عادت قضية صحّة المرشد الإيراني علي خامنئي وخليفته المقبل، لتثير الجدل مجدداً بعد تقرير غربي تحدث بأن خامنئي يحتضر والدائرة المقربة منه تعيش أجواء “مشحونة” بعد فشل التوصل لاسم خليفته.

خامنئي يحتضر والنظام آيل للسقوط

ونقلت مجلة “نوفيل أوبسرفاتور” الأسبوعية الفرنسية، عن دبلوماسي غربي، قوله: إن نزعة “الأفكار البالية للنظام الذي في صراع مع الشباب، تنذر بنهاية حكم المرشد”.

ولفت الدبلوماسي إلى أن صحة المرشد الإيراني متدهورة، وهو ذات الأمر الذي تحدثت عنه تقارير غربية منذ أشهر، وواصلت إيران نفيه.

وأوضحت المصدر الغربي أن “الحكم الديني الآيل للسقوط” يواجه شباباً لم يعودوا خائفين من أن يتحدوا النظام، على الرغم من القمع الذي يمارسه والذي أدى إلى مقتل أكثر من 230 شاباً وشابة، حسب وصفه.

وتطرق التقرير إلى الاحتجاجات في إيران، مشيراً إلى أنها تستهدف النظام الشمولي الذي حكم إيران بعد الثورة عام 1979.

كذلك أضاف أن الاحتجاجات الحالية تظهر فشل النظام الإيراني في حرمان الشعب من الحقوق والحريات الأساسية، لذلك فقد أصبح البحث عن الحرية والكرامة الإنسانية المطلب الرئيسي للحراك الذي يمثل النساء أول ضحاياه، على حد تعبير المجلة.

وشدد التقرير الفرنسي أن من أهم سمات الانتفاضة الحالية للشعب الإيراني أنها لا علاقة لها برجال الدين، وأن المتظاهرين في شوارع إيران اليوم يعتبرون جميع رجال الدين، من مؤيدي الحكومة وحتى منتقديها الصامتين، شخصيات تمنح الشرعية للحكومة الدينية في إيران.

خامنئي يتوعد

ورغم الحديث المتكرر عن صحة المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلا أنّ وسائل إعلام رسمية تواصل نقل حديثه وصور له لتنفي مزاعم مرضه.

ومساء أمس نقل التلفزيون الإيراني الرسمي رسالة تعزية من خامنئي إلى ذوي القتلى في المزار الشيعي الذي تعرض لهجوم قيل إنه “إرهابي”.

وتوعد خامنئي بالرد على من يهددون أمن بلاده، بعد ساعات من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في مدينة شيراز الإيرانية.

وقال خامنئي: “الضالعون في هذه الجريمة سيعاقبون حتماً، ومن واجبات الشعب الإيراني والأجهزة المعنية بالحفاظ على الأمن وكذلك السلطة القضائية والنشطاء أن يكونوا متحدين أمام العدو… وعملائه الخونة أو الجاهلين”.

ودعا الإيرانيين إلى أن يكونوا متحدين، فيما قرأ خبراء هذه الدعوة بأنها موجهة إلى الموالين في نظامه وليس إلى الشعب وخصوصاً المحتجين في عموم البلاد.

خليفة خامنئي

سلطت وسائل إعلام غربية الضوء على قضية اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 83 عاماً ويعاني من أمراض يمكن أن تنهي حياته بأي وقت.

وتدور الأنباء حول مرشحين اثنين لخلافة خامنئي، الأول هو نجله مجتبى علي خامنئي، والذي قالت مصادر إن والده جهزه لخلافته ووطد حكمه بقوة.

بينما تحدث آخرون من تيار الإصلاح الإيراني، بأن الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي يملك حظوظاً بخلافة خامنئي، نتيجة إظهار قوته بسحق الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، إلى جانب أنه مقرّب وموثوق من قبل المرشد الإيراني.

ويحظى رئيسي بثقة ميليشيا الحرس الثوري، وهي قوة عسكرية استخدمتها الدولة لسحق الاضطرابات السياسية على مدى عقود، ويعتبرها الإيرانيون عاملاً مؤثراً في اختيار خليفة خامنئي.