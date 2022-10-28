مصدر في المنطقة العسكرية الأولى ينفي ما نشر من تصريحات منسوبة للواء يحيي أبو عوجا ويكشف عن مهمة المنطقة الاولى

الجمعة 28 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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نفى مصدر في المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت ما نشره موقع " الأمناء نت " وبعض المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة لرئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى اللواء يحيى أبو عوجاء حيث نسبت للواء أبو عوجا القول بأنه " لم يعد لقوات المنطقة العسكرية الأولى أي شعبية في حضرموت وأن الأحزاب تحاول جرنا إلى صراع لا ينتهي في حضرموت وأن الحضارم خيبوا آمالنا وليس لنا تأثير بسبب حماقات الأحزاب " .

وأكد المصدر أن ما نشر على لسان اللواء يحيى أبو عوجا هو مجرد أكاذيب من خيال محرري هذه المواقع التي تتعمد دوما الكذب ونشر الافتراءات ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسعى لشيطنتها والتحريض عليها عبر تناولات إعلامية كاذبة وفبركات مكشوفة للجميع .

وأكد المصدر أن قوات المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت هي قوات عسكرية وطنية تابعة لوزارة الدفاع وبعيدة عن أي تأثيرات أو انتماءات حزبية أو مناطقية ومهمتها الوحيدة هي ترسيخ الأمن والاستقرار في وادي حضرموت وحماية الطرق والمنشآت ومكافحة الإرهاب والتهريب, وأنها عملت وستظل تعمل على حماية وادي وصحرى حضرموت من أي محاولات لجره إلى صراعات وأعمال عنف وفوضى .

وأشار المصدر إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الأولى تكن لأبناء وادي وصحراء حضرموت كل الحب والاحترام والتقدير وعلاقاتها بهم طيبة وراسخة رسوخ الجبال وأنها تشيد دوما بتعاونهم معها لترسيخ الأمن والاستقرار في وادي وصحرى حضرموت وأنها تستوعب في قواتها الكثير من أبناء حضرموت وتعمل معهم فهم شركاء في جهودها الكبيرة المتواصلة لاستتاب الأمن وترسيخه في مناطق وادي وصحراء حضرموت .

الجدير بالذكر أن هذه الوسائل الإعلامية دأبت على نشر الأكاذيب والافتراءات بحق قوات المنطقة العسكرية الأولى وأبناء وادي حضرموت في محاولة منها تسعى بشتى السبل لبث الأراجيف والشائعات وخلط الأوراق وضرب السلم الإجتماعي وبث الفوضى والعنف...

ولأن قوات المنطقة العسكرية الأولى تقف عقبة كؤود أمام أية مخططات تخريبية في وادي حضرموت فقد عملت الوسائل الإعلامية على شيطنة المنطقة العسكرية الأولى وبث الأخبار الكاذبة عنها والتحريض عليها .