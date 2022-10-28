تحذير عاجل لست محافظات يمنية يكشف تفاصيلها المركز الوطني للأرصاد

الجمعة 28 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الجمعة، من موجة صقيع شديدة خلال الساعات القادمة في تسع محافظات يمنية.

وقال المركز في نشرته اليومية، إن أجواء باردة على محافظات ذمار وعمران وصنعاء وصعدة والبيضاء، تتراوح فيها درجات الحرارة بين (03- 08) درجة مئوية، فضلا عن اجواء باردة نسبيا ستضرب ابين ولحج وإب والضالع.

وأضاف أن رياح نشطة تصل اقصى سرعة لها الى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب تصل إلى 24 عقدة. وحث المركز، كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين والمزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد، محذرا الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر من اضطراب البحر.