بمناسبة اليوم العالمي للإعلام.. مؤسسة واذاعة روافد بحضرموت تقيمان أمسية حول أهمية المهارات الإعلامية

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اقيمت مساء أمس الخميس الأمسية الإعلامية الخاصة بأهمية المهارات الاعلامية في مؤسسة روافد للتنمية بغيل باوزير.
وفي الأمسية التي قدمها الإعلامي أيمن باحميد والتي تعد أول تدريب له في مدينة الغيل حضرها 25 متدرب ومتدربة كانت بمناسبة اليوم العالمي للإعلام تضمنت العديد من المحاور والمفاهيم من أهمها كيفة كسر حاجز الخوف والتحدث أمام الجمهور كما تخللتها تطبيقات عملية لبعض المتدربين.
وفي كلمة القتها هالة باقويقو المدير التنفيذي لمؤسسة روافد رحبت بالحاضرين شاكرة فيها المدرب أيمن على المشاركة في احياء اليوم العالمي للإعلام في مدينة غيل باوزير وأوضحت أن إذاعة روافد تفتح المجال لاستقضاب جميع المواهب التي ترغب بالانضمام للإذاعة.
وفي ختام الأمسية قام كلا من أيمن باحميد ومحمد فارع والمتدربين بأخذ جولة في استديو إذاعة روافد التابعة للمؤسسة.