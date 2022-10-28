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رغم أزمته في يونايتد.. رونالدو يشتري أغلى منزل في البرتغال «صورة»

الجمعة 28 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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رغم المعاناة التي يعيشها كريستيانو رونالدو داخل فريقه مانشستر يونايتد وتوتر العلاقة مع مدربه إريك تن هاغ، إلا أنه ركز اهتمامه في الأيام الأخيرة على شراء أغلى قصر في بلده البرتغال.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية، إن رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز اشتريا عقارا في منطقة كاشكايش بالبرتغال، تبلغ قيمته نحو 11 مليون دولار، ولكن مع أعمال الترميم والتأهيل ستصل تكلفته إلى نحو 21 مليون دولار أمريكي.

وقالت الصحيفة إن قصر رونالدو هو الأغلى في البرتغال ويقع في قلب واحدة من أرقى المناطق السكنية في البلاد، فيما يسمى بالريفيرا البرتغالية، والتي تضم مدن كاسكايس وإيستوريل وسينترا الجميلة، لكنه قيد التحضير الآن، وسيكون جاهزا للسكن أوائل عام 2023.

وتبلغ مساحة قصر رونالدو الجديد 2720 مترا مربعا، ويتكون من 3 طوابق، بينما تبلغ مساحة البناء 544 مترا مربعا، إضافة إلى حدائق خارجية ومسبح كبير.

وتشير التقارير إلى رحيل رونالدو عن يونايتد في الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير 2023 بعد أن أصبح رهينة مقاعد البدلاء، ولم يعد ضمن تشكيلة مدرب "الشياطين الحمر".

وشارك كريستيانو، الذي لازم مقاعد البدلاء في معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في جميع مباريات الدوري الأوروبي الأربع، وسجل مرة واحدة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكانت والدة رونالدو صرحت في الموسم الماضي بأنها ترغب في عودة ابنها لفريق طفولته سبورتنغ لشبونة البرتغالي الذي ارتدى قميصه عام 2002 قبل أن ينتقل في العام التالي لمانشستر يونايتد في فترته الأولى.

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