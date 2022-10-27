السعودية:المجتمع الدولي بات مقتنعا بتصنيف الحوثيين جماعة ارهابية

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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رحب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الخميس، بيان مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرقي اليمن).



وقال ال جابر -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن المجتمع الدولي بات مقتنعاً بتصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران "جماعة إرهابية".



وأضاف أجمع المجتمع الدولي ويشكل واضح وبرسالة موحده من خلال بيان مجلس الامن اليوم بأن هجوم الحوثيين على ميناء حضرموت عمل إرهابي في خطوة تؤكد الفهم العميق لكل الدول بأن تصنيف الحوثي كجماعة ارهابية أصبح خياراً يقرره أفعال الميليشيات الحوثية القادمة، ولا تختلف فيه عن داعش وتنظيم القاعدة".





ولفت إلى أن الجماعة تقوم باختطاف الشعب اليمني رهينة لكل أفعالها وسلوكها وفق قراءة خاطئة للموقف الدولي والاقليمي وتظهر استعداداً للقيام بأعمال إرهابية متجاهلة مصلحة الشعب اليمني ومقترحات المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم اليمني كخطوة أولى تمهد لمزيداً من التفاهمات والمعالجات للازمة اليمنية".



وأمس الأربعاء، أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المُسيّرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت.

