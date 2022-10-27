اجتماع دولي لحشد الدعم الإنساني والتنموي لليمن

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تستضيف العاصمة السويسرية جنيف، الشهر القادم، اجتماعاً دولياً لحشد الدعم الإنساني والتنموي لليمن في مسعى للتخفيف من التداعيات الكارثية للأزمة الإنسانية وتدهور الأمن الغذائي.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية، إن نزار باصهيب، نائب وزير التخطيط في الحكومة المعترف بها، بحث اليوم الخميس في عدن، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع غيردا فيربرغ، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة حركة التغذية العالمية، الاستعدادات لعقد الاجتماع المقرر عقده في جنيف السويسرية خلال نوفمبر القادم.



وأشار الجانبان إلى أهمية الاجتماع لتعزيز التنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية لضمان حشد الموارد اللازمة لتغطية الفجوات التمويلية للغذاء والتغذية في اليمن للفترة القادمة.

وأكد باصهيب، على ضرورة اعتماد آلية واضحة لإيجاد تنسيق فاعل مع الشركاء في الجوانب الإنسانية والتنموية خلال المرحلة القادمة، من أجل تخفيف حدة المعاناة الإنسانية التي تعانيها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.