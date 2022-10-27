العليمي يستمع إلى خطة عمل لجنة توحيد القوات العسكرية والأمنية

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الخميس، من اللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بتوحيد القوات إلى خطة عملها و مهامها المستقبلية.



وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي شدد لقاءه باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم طاهر على اولوية النزول الميداني لمسارح العمليات والوفاء بمهام اللجنة المشمولة باعلان نقل السلطة في ابريل الماضي.



وبحث الاجتماع خطة التطوير الجارية لتحسين البنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لمختلف التشكيلات.



وبموجب اعلان نقل السلطة في 7 ابريل الماضي، تشكل الجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.