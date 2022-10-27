مقاومة تعز تدعو للإستنفار في معركة التحرير لإستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي اجتماع دولي لحشد الدعم الإنساني والتنموي لليمن بوتين يضع البشرية أمام خيارين ويتحدث عن مرحلة هي “الأكثر خطورة” العليمي يستمع إلى خطة عمل لجنة توحيد القوات العسكرية والأمنية المتحدث باسم مطارح دهم: القبائل اليمنية تتوافد من مختلف مشاربها للمشاركة في اللقاء القبلي الموسع لقبائل بكيل قرار جمهوري يعزز هيمنة المجلس الانتقالي على المحافظات الشرقية والعليمي يشرعن لادوات الانفصال هل أنت مدخن؟ دراسة جديدة تحدد السن الأفضل للإقلاع عن التدخين خسارة مذلة لبرشلونة ووداع مبكر كم لدى اليمنية طائرات حاليا والى أين تطير؟ الشركة تعلن انها ستوسع أسطولها الجوي وتزيد من رحلاتها روسيا تهدد أميركا علنا وصراع الدولتين يصعد الى الفضاء!
استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الخميس، من اللجنة العسكرية والأمنية المكلفة بتوحيد القوات إلى خطة عملها و مهامها المستقبلية.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي شدد لقاءه باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء هيثم طاهر على اولوية النزول الميداني لمسارح العمليات والوفاء بمهام اللجنة المشمولة باعلان نقل السلطة في ابريل الماضي.
وبحث الاجتماع خطة التطوير الجارية لتحسين البنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لمختلف التشكيلات.
وبموجب اعلان نقل السلطة في 7 ابريل الماضي، تشكل الجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.