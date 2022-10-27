المتحدث باسم مطارح دهم: القبائل اليمنية تتوافد من مختلف مشاربها للمشاركة في اللقاء القبلي الموسع لقبائل بكيل

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لليوم الثالث على التوالي مازالت جموع القبائل البكيلية تتوافد إلى المطرح القبلي في منطقة الريان شرق محافظة الجوف استجابة لدعوة قبيلة دهم للمطالبة بعودة الشيخ أمين العكيمي المحتجز لدى السعودية منذ عام.
وأكد المتحدث باسم مطرح قبائل دهم بالجوف خالد الشراري استمرار توافد القبائل اليمنية من مختلف مشاربها للمشاركة في اللقاء القبلي الموسع لقبائل بكيل الذي دعت له قبائل دهم للمطالبة بعودة اللواء امين العكيمي وتلبية لداعي القبيلة وموقفها الواحد.
كما طالب مشائخ ووجهاء قبائل بكيل واليمن عموما برفع القيود عن اللواء أمين العكيمي والسماح له بالخروج من السعودية والعودة إلى المحافظة، لتوحيد الصفوف ولم الشمل لتحرير المحافظة من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأشارت القبائل إلى استمرار المطارح واستنفارها حتى تتم الاستجابة لمطالبها ورفع كامل القيود عن الشيخ أمين العكيمي. ودعت قبائل دهم بمحافظة الجوف وقبائل بكيل عامة المجلس الرئاسي و التحالف العربي بقيادة الشقيقة السعودية لتحقيق مطالب القبائل والسماح بعودة اللواء امين العكيمي.
وابدت القبائل استعدادها الكامل لمساندة قوات الجيش الوطني لتحرير المحافظة تحت ظل قيادة المجلس الرئاسي وقيادة التحالف العربي.
وكانت قبائل دهم بالجوف قد احتشدت مطلع الاسبوع الماضي في منطقة العايل شرق الجوف للمطالبة بعودة الشيخ امين العكيمي من الاراضي السعودية والسماح له بالخروج والدخول للمحافظة، تقديرا لمواقفه المشرفة في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران..