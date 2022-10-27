قرار جمهوري يعزز هيمنة المجلس الانتقالي على المحافظات الشرقية والعليمي يشرعن لادوات الانفصال

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صدر، اليوم، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢م قضت المادة الاولى منه بتعيين العميد محسن علي ناصر احمد مرصع قائداً لمحور الغيضة بالاضافة الى عمله قائداً للشرطة العسكرية بمحافظة المهرة ويرقى الى رتبة لواء.
وقضت المادة الثانية من القرار، العمل به من تأريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات .
ويعد ناصر مرصع احد القيادات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي. ومنتصف سبتمبر الماضي التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، ا قائد محور الغيظة بمحافظة المهرة، في ثاني لقاء خلال أيام مع قيادات عسكرية من المحافظة لمكتبه بعدن.