خسارة مذلة لبرشلونة ووداع مبكر

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 356

تعرض برشلونة الإسباني لخسارة مذلة على أرضه ووسط جماهيره، على يد بايرن ميونخ الألماني 0-3 لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أرووبا.

وسجل ثلاثية العملاق البافاري كل من، المهاجم السنغالي ساديو ماني والمهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ والمدافع الفرنسي بنيامين بافارد في الدقائق (10، 31، 90) على الترتيب، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتوقف رصيد برشلونة عند 4 نقاط واكتفى بالمركز الثالث في المجموعة الثالثة، ليودع الفريق الكتالوني المسابقة القارية بشكل رسمي من دور المجموعات قبل مواجهة بايرن ميونخ، عقب فوز إنتر ميلان على نظيره فيكتوريا بلزن 4-0، والذي حسم تأهله للدور المقبل مع بايرن ميونخ عن نفس المجموعة.

وبعد نهاية المباراة، توجه لاعبو البلوغرانا إلى مدرجات "كامب نو" لتحية جماهير برشلونة رغم الخسارة على يد بايرن ميونخ.

وكشفت التقارير أن العديد من مشجعي النادي الكتالوني غادروا ملعب المباراة بعد تلقي شباك تير شتيغن أول هدفين بالشوط الأول.

يذكر أن برشلونة تعرض للخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أرووبا للمرة الثانية على التوالي، حيث أنه ودع البطولة أيضا الموسم الماضي بظروف مشابهة وانتقل للعب في الدوري الأوروبي.

وأكد بايرن ميونخ علو كعبه على برشلونة من جديد، انتصاره الخامس على التوالي في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ"، ويتربع على عرش صدارة مجموعة "الموت" الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، حسم تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال مبكرا في الجولة الماضية، ورافقه إنتر ميلان الإيطالي، الذي تغلب بدوره على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (4-0) في وقت سابق من يوم الأربعاء أيضا.