كم لدى اليمنية طائرات حاليا والى أين تطير؟ الشركة تعلن انها ستوسع أسطولها الجوي وتزيد من رحلاتها روسيا تهدد أميركا علنا وصراع الدولتين يصعد الى الفضاء! انفجاران في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة المليشيات بيان هام صادر بالإجماع عن مجلس الأمن بشأن اليمن.. والسعودية تعلق عرين الأسود تتحدى الاحتلال وتكشف تفاصيل عن عملية نابلس ارتفاع سعر النفط مع قوة صادرات الخام الأمريكية وهبوط الدولار ولي العهد السعودي يعلن تأسيس شركات إقليمية للاستثمار في 5 دول عربية روسيا تحرق كييف ب18 غارة جوية خلال الـ24 ساعة وهيئة الأركان الأوكرانية تكشف التفاصيل النجم المصري صلاح يحقق رقما جديدا بدوري الأبطال ويقترب من تجاوز دروغبا 700 شركة روسية تفتح فروعا في دولة خليجية هربا من العقوبات
قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود إن الشركة تريد توسيع أسطولها لاستئناف الوجهات التي كانت تخدمها سابقا.
وتمتلك اليمنية خمس طائرات – أربع طائرات من طراز إيرباص A320 وطائرة A330 – لكن محمود يقول إنها تهدف إلى مضاعفة الأسطول إلى 10 بحلول نهاية عام 2023.
ونقل موقع فلايت جلوبال عن محمود خلال مؤتمر الاتحاد العربي قوله: خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، تريد الشركة الحصول على ما يصل إلى ثلاث طائرات – مزيج من طائرات A320 و A330.
وبدأت اليمنية الطيران من العاصمة صنعاء في مايو من هذا العام بعد أن اضطرت إلى تعليق عملياتها لعدة سنوات نتيجة للحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2014 عندما انقلبت جماعة الحوثي على الحكومة الشرعية.
ويقول محمود، الذي تم تعيينه رئيسا لشركة الطيران في وقت سابق من هذا العام، إن الوضع كان “سيئا للغاية” وأن الناقلة “لا تزال تعيد بناء” شبكتها – التي تعمل إلى عدد قليل من الوجهات بما في ذلك القاهرة وعمان وجدة والخرطوم وجيبوتي والرياض ومومباي، فضلا عن المدن المحلية مثل عدن.
ويقول إن الشركة كانت تطير في السابق إلى نحو 28 مدينة، قبل الصراع، وإنها تريد إعادة عملياتها إلى وجهات أوروبية وفتح المزيد من الطرق إلى آسيا.