انفجاران في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة المليشيات

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شهدت محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات، صباح اليوم الخميس انفجاران منفصلان استهدفا مركبتين عسكريتين.
حيث انفجرت عبوة ناسفة في باص للتموين العسكري في منطقة "المصينعة" بمديرية "الصعيد" وأخرى بالقرب من "محطة الجعب" أثناء مرور مركبة عسكرية دون سقوط ضحايا
ووفق مصادر محلية، فأن عبوة ناسفة انفجرت في عربة التموين العسكرية التابعة لما يسمى قوات دفاع شبوة (النخبة الشبوانية سابقاً) في منطقة "المصينعة" بمديرية الصعيد، ولم تسجل أي إصابات.
وفي حادثة أخرى بذات المديرية، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من محطة الجعب، أثناء مرور مركبة عسكرية لقوات دفاع شبوة ولم ترد أي معلومات إضافية حول نتائج الانفجار.
ومؤخرا تصاعدت الاختلالات والحوادث الأمنية في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة ميليشيات المدعوم الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ أغسطس الماضي.