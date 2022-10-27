بيان هام صادر بالإجماع عن مجلس الأمن بشأن اليمن.. والسعودية تعلق

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي للتوقف عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية، وإحترام القانون الدولي الإنساني.

وأدان أعضاء المجلس، في بيان صادر عنهم،الخميس، الهجمات الحوثية بالطيران المسير، والتي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، الجمعة الماضية.

وقال البيان بأن الهجوم الحوثي يعد "تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن، فضلا عن الأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي".

وأضاف بأن "أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني".

ودعا البيان، جماعة الحوثي إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة".

وجدد أعضاء المجلس "دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها".

على صعيد متصل اعتبر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن صدور بيان بالإجماع من مجلس الأمن لإدانة هجوم الحوثيين على ميناء حضرموت كعمل إرهابي يؤكد الفهم العميق لكل الدول بان تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أصبح خياراً تقرره أفعال الميليشيات الحوثية القادمة التي لا تختلف فيه عن داعش وتنظيم القاعدة.