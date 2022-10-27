ولي العهد السعودي يعلن تأسيس شركات إقليمية للاستثمار في 5 دول عربية روسيا تحرق كييف ب18 غارة جوية خلال الـ24 ساعة وهيئة الأركان الأوكرانية تكشف التفاصيل النجم المصري صلاح يحقق رقما جديدا بدوري الأبطال ويقترب من تجاوز دروغبا 700 شركة روسية تفتح فروعا في دولة خليجية هربا من العقوبات وكيل محافظة مأرب يتفقد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى التخصصي للعيون الحكومة الشرعية تجدد مطالبتها للبنان بإيقاف بث قنوات الحوثي اندلاع مواجهات عنيفة بين قيادات حوثية بارزة في مديرية أرحب شمالي صنعاء بإشرافٍ من بوتين.. قوى الردع الاستراتيجي توجه ضربة نووية “انتقامية” خلال تدريباتها الحكومة تجدد دعوتها لتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية وتحذر من سلوك ايران المزعزع للاستقرار العالمي تسجيل أكثر من 120 ألف طفل يمني مصاب بسوء التغذية الحاد في النصف الأول من العام الجاري
أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن روسيا شنت 18 غارة جوية على أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت أيضاً أربع ضربات صاروخية.
كما شنت القوات الروسية هجوماً على العاصمة الأوكرانية كييف ليل الأربعاء - الخميس، بعد أن قصفت مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.
وأفاد حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، بأن القوات الروسية استهدفت أحد المجتمعات المحلية في كييف، بحسب صحيفة «كييف إندبندنت».
ولم يكشف كوليبا عن موقع الهجوم تحديداً، لكنه قال إن عمال الإنقاذ هرعوا إلى الموقع. ووفقاً للمعلومات الأولية، لا توجد إصابات، على حد قول كوليبا.
وكان القائم بأعمال عمدة مدينة زابوريجيا، أناتولي كورتيف، قال إن القوات الروسية قصفت المدينة، ليل الأربعاء - الخميس، وأوضح أن القصف طال كذلك مناطق مجاورة، مما تسبب في نشوب حريق، وفقاً لـ«كييف إندبندنت»