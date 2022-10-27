النجم المصري صلاح يحقق رقما جديدا بدوري الأبطال ويقترب من تجاوز دروغبا

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه، وقاد فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبتسجيله هدفا، وصناعته آخر في ثلاثية فريقه بشباك أياكس أمستردام الهولندي، ارتقى صلاح إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بستة أهداف، مناصفة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان.

وفي سلم الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، تجاوز صلاح الهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، إذ وصل إلى 42 هدفا في مسيرته بالأبطال من أصل 76 مباراة.

وتساوى صلاح مع أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي، أليساندرو ديل بييرو، برصيد 42، متأخرا بهدف واحد فقط على النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وبهدفين على الهداف الإيفواري السابق ديديه دروغبا.

وفي حال سجل صلاح ثلاثة أهداف في المستقبل، فإنه سيصبح الهداف الأفريقي الأول في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن النجم المصري دخل هذا الموسم قائمة أكثر 5 هدافين في تاريخ ليفربول منذ تأسيس النادي عام 1892، برصيد وصل إلى 166 هدفا، بعد تجاوزه نجم النادي الإنجليزي مايكل أوين، والأسكتلندي كيني دالغليش.

وأمام صلاح مهمة شاقة في حال أراد أن يصبح الهداف التاريخي للنادي، إذ يتربع في أعلى القائمة الأسطورة الويلزية إيان راش برصيد 336، أي أن النجم المصري بحاجة إلى تسجيل جميع الأهداف التي دونها مع ليفربول مرة أخرى لمعادلة راش.

فيما يبتعد النجم المصري عن الهدافين الثلاثة الذين يتقدمون عليه بفارق (17 هدفا عن روبي فاولر)، و(20 هدفا عن ستيفن جيرارد)، و(31 هدفا عن روجير هانت