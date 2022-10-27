وكيل محافظة مأرب يتفقد مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى التخصصي للعيون

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اطلع وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، اليوم، على سير العمل والخدمات الطبية في المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمدينة مأرب والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.

وخلال الزيارة طاف الوكيل المعوضي بأقسام وعيادات المستشفى الذي تتولى تشغيله مؤسسة البصر العالمية، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المستشفى أحمد سعيد ناصر حول طبيعة وأنواع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى مجانا لمرضى العيون لأبناء المحافظة والنازحين فيها والقادمين من المحافظات المجاورة من أجل مكافحة العمى الذي ينتشر بشكل كبير.

وأشار إلى المستفيدين من خدمات المستشفى خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي الذين بلغوا (98) ألف مستفيد كما أجرى (5) آلاف و (470) عملية جراحية مجانية متنوعة لإزالة المياه البيضاء والزرقاء والشبكية.