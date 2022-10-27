اندلاع مواجهات عنيفة بين قيادات حوثية بارزة في مديرية أرحب شمالي صنعاء

الخميس 27 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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سقط قتلى وجرحى، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين قيادات حوثية في مديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء، وذلك ضمن صراع النفوذ والسيطرة.



وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القياديين الحوثيين، فارس الحباري المعين محافظاً لمحافظة ريمة من قبل مليشيا الحوثي، وبين القيادي الحوثي نبيه أبو نشطان، رئيس ما يسمى باليهئة العامة للزكاة التابعة للحوثيين.



واحتدمت حدة الصراع بين أقطاب مليشيا الحوثي، خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن التسابق المثير على النفوذ والثراء غير المشروع.



وفي هذا الصدد أوضحت المصادر، اختلاف القياديين الحوثيين، حول مصير متهم بقتل مواطن من محافظة عمران، حيث طالب الحباري بتسليمه للنيابة العامة في صنعاء، في حين أصر أبو نشطان، على تسليم المتهم، لذوي المجني عليه، في محافظة عمران.



ومنتصف الليلة الماضية احتدم القتال بين الطرفين، حيث اقتحم فراس الحباري إدارة الأمن، في بيت مران، ليتفاجأ بغياب المتهم بالقتل، وتبدأ المواجهات العنيفة بين الطرفين والتي استمرت حتى الساعة السابعة صباحا.



وأشارت المصادر إلى سقوط ثلاثة قتلى من اتباع الحباري، وقتيل آخر وثلاثة جرحى من أهالي بيت مران، ولم توضح المصادر، عدد الضحايا المحسوبين على القيادي الحوثي نبيه أبو نشطان، لافتةً إلى تمدد الموجهات إلى مفرق جولة زندان، وجامعة أرحب.



سكان فى المنطقه أكدوا أن الاشتباكات توقفت الساعة السابعة صباحا، لكن الأوضاع ماتزال متوترة، رغم وساطات يقودها محمد الحوثي.