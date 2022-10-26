بإشرافٍ من بوتين.. قوى الردع الاستراتيجي توجه ضربة نووية “انتقامية” خلال تدريباتها

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بإشرافٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلقت قوى الردع الاستراتيجي ضربة نووية “انتقامية” خلال تدريباتها، فيما أعلنت الشركة الروسية لصناعة الطائرات عن نجاح اختبار التحليق الأوّل لمقاتلة “Su-57” المطوّرة.

بوتين يشرف على تدريبات قوى الردع الاستراتيجي

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تقرير وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن سير تدريب قوات الردع الاستراتيجي.

وقال وزير الدفاع الروسي: “تدريبات الردع الاستراتيجي تندرج في إطار الاستعداد لاحتمال قيام العدو بهجوم ضد بلادنا”.

إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام غواصة “تولا” النووية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “سينيفا”.

وأوضحت الدفاع الروسية أن الصاروخ أطلق من حوض بحر بارنتس بشمال غرب البلاد إلى ميدان كورا بكامتشاتكا في أقصى شرقها.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام طائرات بعيدة المدى حاملة للصواريخ من طراز “Tu-95MS” بتحليق في إطار تدريب لقوات الردع الاستراتيجية الروسية.

وخلال التدريبات تم فحص جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ومهارات القيادة والعمليات في تنظيم تنفيذ المهام والسيطرة على القوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

يذكر أن هذا هو التدريب الثاني من نوعه هذا العام، حيث جرى أول هذه التدريبات في 19 فبراير/شباط الماضي، أي قبل 5 أيام من بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

روسيا تنجح باختبار مقاتلة Su-57

على صعيدٍ متصل، أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات عن نجاح اختبار التحليق الأول لمقاتلة Su-57″ المطوّرة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: “نجحت مقاتلة الجيل الخامس المعدّلة من طراز Su-57 في أول رحلة جوية لها مؤخراً، والطائرة هذه حصلت على معدات جديدة وأتمت رحلتها الأولى بنجاح ودون ملاحظات”.

وأضاف البيان: “يعمل مكتب سوخوي التابع للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات على تطوير وتحسين مقاتلة Su-57 من الجيل الخامس”.

وتابع: “المقاتلة المحدّثة الجديدة أتمت أول رحلة لها بنجاح في الـ 21 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.

البيان أردف: “أقلعت الطائرة من مطار غروموف، وكان يقودها الطيار سيرغي بوغدان، وحلقت لمدة 56 دقيقة واجتازت الرحلة الاختبارية دون أية ملاحظات على تحليقها”.

كما أشارت الشركة إلى أن الطائرة المحدثة “تختبر معداتها الجديدة التي تضمن لها وظائف موسعة لدعم الطاقم واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة، كما تم تعديل الطائرة لتُستخدم معها أنواع جديدة من المحركات”.