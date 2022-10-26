تسجيل أكثر من 120 ألف طفل يمني مصاب بسوء التغذية الحاد في النصف الأول من العام الجاري

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 215

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنها سجلت إصابة أكثر من 120 ألف طفل في اليمن بسوء التغذية الحاد الوخيم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وقالت المنظمة، في تقرير حديث لها، إنها قامت بفحص أكثر من 2,280 مليون طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، تم من بينهم، تحديد 121,527 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM).

وأضافت بأن هذه الحالات تم قبولها في برامج العلاج الخاصة بسوء التغذية الحاد في مراكز التغذية العلاجية التي تدعمها اليونيسيف مالياً، والتي يقدر عددها بـ34 مركزا في اليمن.

ووفق إحصائيات أممية، يوجد في اليمن 2.2 مليون طفل دون الخامسة مصابون بسوء التغذية، من بينهم نصف مليون يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهم معرضون لخطر فقدان حياتهم بسبب هذا المرض إذا لم يتم علاجهم بصورة عاجلة وفي الوقت المناسب.