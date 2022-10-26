الحكومة تجدد دعوتها لتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية وتحذر من سلوك ايران المزعزع للاستقرار العالمي تسجيل أكثر من 120 ألف طفل يمني مصاب بسوء التغذية الحاد في النصف الأول من العام الجاري الرئيس العليمي يدعو للضغط على المليشيات للكشف عن مصير «محمد قحطان» وإطلاقه ورفاقه عاجل .. صدور قرار جمهوري مأرب: ندوة فكرية سياسية تدعو لكشف تاريخ الكهنوتيين الأسود منذ زمن الرسي. توقعات مركز الأرصاد تشير الى أن الطقس سيكون باردا في 5 محافظات يمنية وصول الدفعة الأولى من المنحة النفطية السعودية إلى عدن حضرموت: غراس الخير النسوية تقيم ورشة التوجيه والارشاد الثانية في غيل باوزير تطورات جديدة بشأن الجريمة التي راح ضحيتها عدد من الأطفال المصابين بالسرطان.. بن حبتور يؤكد تورط أحد المسئولين وطه المتوكل يعترف محمد بن سلمان يعلن عن إستثمارات جديدة في 5 دول عربية
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بأنها سجلت إصابة أكثر من 120 ألف طفل في اليمن بسوء التغذية الحاد الوخيم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
وقالت المنظمة، في تقرير حديث لها، إنها قامت بفحص أكثر من 2,280 مليون طفل دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، تم من بينهم، تحديد 121,527 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM).
وأضافت بأن هذه الحالات تم قبولها في برامج العلاج الخاصة بسوء التغذية الحاد في مراكز التغذية العلاجية التي تدعمها اليونيسيف مالياً، والتي يقدر عددها بـ34 مركزا في اليمن.
ووفق إحصائيات أممية، يوجد في اليمن 2.2 مليون طفل دون الخامسة مصابون بسوء التغذية، من بينهم نصف مليون يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهم معرضون لخطر فقدان حياتهم بسبب هذا المرض إذا لم يتم علاجهم بصورة عاجلة وفي الوقت المناسب.