الرئيس العليمي يدعو للضغط على المليشيات للكشف عن مصير «محمد قحطان» وإطلاقه ورفاقه

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاربعاء، للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية، من أجل التقدم في ملف الافراج عن جميع المختطفين، ودفعها للتعاطي الجاد مع هذا الملف الانساني، بما في ذلك الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان واطلاق سراحه الفوري مع رفاقه المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي.

جاء ذلك خلال لقاءه بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وأشاد العليمي بدور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتنسيق الجهود والانشطة الاغاثية، وتعزيز العمل بأحكام القانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة، واضعا البعثة الدولية، امام الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها المليشيات الارهابية لحقوق الانسان في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

واكد اهمية تفعيل دور المنظمات الدولية، في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وحماية الحقوق والحريات والتصدي للإجراءات الحوثية التعسفية بحق النساء، والقيود المفروضة على سفرهن، و حرية انتقال الافراد والسلع.

واكد اللقاء الضمانات الاجرائية المطمئنة للمنظمات الانسانية وحمايتها من اي تداعيات لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية.