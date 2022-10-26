عاجل .. صدور قرار جمهوري مأرب: ندوة فكرية سياسية تدعو لكشف تاريخ الكهنوتيين الأسود منذ زمن الرسي. توقعات مركز الأرصاد تشير الى أن الطقس سيكون باردا في 5 محافظات يمنية وصول الدفعة الأولى من المنحة النفطية السعودية إلى عدن حضرموت: غراس الخير النسوية تقيم ورشة التوجيه والارشاد الثانية في غيل باوزير تطورات جديدة بشأن الجريمة التي راح ضحيتها عدد من الأطفال المصابين بالسرطان.. بن حبتور يؤكد تورط أحد المسئولين وطه المتوكل يعترف محمد بن سلمان يعلن عن إستثمارات جديدة في 5 دول عربية تحفة أثرية يمنية ثمينة لا مثيل لها معروضة للبيع في فلوريدا الأمريكية ! غضب وإضراب شامل في الضفة بعد قتل إسرائيل قائد عرين الأسود و4 آخرين لأول مرة في مأرب… أفتتاح أول قسم للرعاية والمعالجة التنفسية باالمحافظة
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٢٤ ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أنور محمد على كلشات رئيسا لجامعة المهرة .
وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.