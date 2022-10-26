عاجل .. صدور قرار جمهوري

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٢٤ ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أنور محمد على كلشات رئيسا لجامعة المهرة .

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.