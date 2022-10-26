مأرب: ندوة فكرية سياسية تدعو لكشف تاريخ الكهنوتيين الأسود منذ زمن الرسي.

الأربعاء 26 أكتوبر-تشرين الأول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اكدت ندوة فكرية نظمت اليوم بمحافظة مأرب، على اهمية قرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، وان كان هذا التوصيف يقل في حقها ازاء ما تمارسه من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين. ودعت الندوة التي نظمها تيار نهضة اليمن بعنوان (فلسفة الاجرام الامامي الحوثي في اليمن وأثرها على التعليم)، الى تكثيف الفعاليات الثقافية والتوعوية في الجامعات والمدارس وغيرها لتوضيح الفكر الاجرامي والارهابي المتأصل لهدف الجماعة منذ الامام الهادي الرسي قبل 1200 عام حتى الان. ودعا المشاركون في الندوة الفكرية السياسية الى تصحيح بعض المصطلحات والمسميات التي تطلق على المليشيا، مؤكدين ان اطلاق تسمية الكهنوتيين بدل الاماميين، والمتمردين بديلاً عن تسمية الانقلابيين". وفي الندوة اكد المناضل السبتمبري اللواءأحمد قرحش" ان سلوك مليشيا الحوثي الاجرامية اليوم بحق التعليم لاتختلف عن سلوك اجدادهم الكهنوتين من حيث الابادة والافقار والتجهيل والتكفير". لافتا الى ان الكهنوتين لا علاقه لهم بالاسلام ولا بالحكم، وان الامامة اسم مفتعل من قبل الكهنوتين". ودعا قرحش" الى توزيع كتاب " الكهنة" الصادر مؤخرا والذي يكشف التاريخ الاسود للكهنوتيين، على طلاب الجامعات والمدراس". من جهته اكد الدكتور عبدالكريم العفيري في كلمة تيار نهضة اليمن" على ضرورة حشد اليمنيين لانجاز ثورة خلاص لانهاء الاحتلال الهاشمي ومليشياته الحوثية".مشيداً بقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية، رغم تاخر القرار ثمان سنوات".. وناقشت الندوة ورقتي عمل تناولت الورقة الاولى المقدمة من الدكتور احمد حزام ردمان "فلسفة الاجرام الامامي من الامام الرسي الهادي الى نسخة الحوثيين وفق مناهجهم وكتبهم ضد اليمنيين) شملت فلسفة الاجرامية في الجانب الاجتماعي المبنية على العنصرية، وتميز سلالتهم على ابناء اليمن، والتنشئة السلالية لابنائهم على هذه العنصرية التي نظر بدونية للمجتمع وتلغي فكرة المساواة وحقوق الانسان. كما تناولت فلسفتهم الاجرامية في الجانب السياسي والتعامل مع السلطة والقائمة على حق الولاية والاصطفاء الالهي وانهم المؤمنين ومن دونهم كفار او عبيد. فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها الباحث عنتر الذيفاني "اجرام الاماميين بحق التعليم" والقائمة على فلسفة ان هذه السلالة هي المصطفاة إلاهيًا، وانها وريثة النبي والدين والتعليم يجب ان يقتصر في السلالة فقط، وتجهيل الشعب اليمني، وان هذه السلالة هي بوابة العلم واعلام الهدى والفتوى وغيرها.. كما تقوم فلسفتهم على وجوب تجهيل الشعب اليمني كون افكارهم وخزعبلاتهم لايمكن ان تعشعش ويسيطروا على الشعب الا اذا كان جاهلا اميا.. مستعرضا جرائم الائمة بحق روابط العلم والعلماء والمساجد والكتب من ابناء اليمن والتنكيل بهم. هذا وقد اثريت ورقتي العمل بالاراء والنقاش من قبل الحاضرين من سياسيين وباحثين ودكاترة جامعة ومراكز دراسات وبحوث.